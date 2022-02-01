Водителя, который сбил сыктывкарку и скрылся, нашли

Напомним, 17 января около 15 часов 50 минут водитель, двигаясь по Коммунистической со стороны улицы Кирова в направлении улицы Советской стал поворачивать налево на регулируемом перекрестке улицы Куратова по зеленому сигналу светофора. В результате он совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть на разрешающий зеленый сигнал напротив дома 24 по ул. Советской.

На видео с камер наблюдения можно заметить, что водитель сперва остановился, но когда девушка встала и начала уходить, он уехал. Несовершеннолетняя 2004 года рождения. Диагноз: ушиб носа. Не госпитализирована.