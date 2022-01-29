В Сыктывкаре ищут водителя, который сбил человека

17 января в столице Коми произошло ДТП. Под машину попала сыктывкарка 2004 года рождения. В ГИБДД ищут свидетелей.

Около 15 часов 50 минут водитель, двигаясь по Коммунистической со стороны улицы Кирова в направлении улицы Советской стал поворачивать налево на регулируемом перекрестке улицы Куратова по зеленому сигналу светофора. В результате он совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть на разрешающий зеленый сигнал напротив дома 24 по ул. Советской