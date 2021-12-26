Лучше не превышать: автоюрист рассказал, за что лихачам грозит лишение свободы

Наверное, каждому, кто ездит за рулем, знакома такая ситуация. Вот вы спокойно передвигаетесь по дороге, все с одинаковой скоростью. Как вдруг появляется, перепрыгивая с одной полосы на другую, подрезая рядом идущие машины, при этом не включая сигналы поворота, тот самый лихач. Именно из-за таких водителей с нового года в России вступил в силу закон об уголовной ответственности за систематическое нарушение правил дорожного движения. Автоюрист Алмаз Сибагатуллин рассказал, насколько вообще это законно и для чего ввели поправки. «Вы видели, как летают?» Если раньше за повторное грубое нарушение правил дорожного движения (ПДД) предусматривалось лишение водителя прав на один год, и эта процедура могла быть многократной, то сейчас же новое законодательство ограничило и ужесточило наказание. «Давно пора! Вы видели, как летают... Мою машину товарищ один разбил. Знак 40 стоял, он летел под 90. Нормально? Левой стороны не стало», - прокомментировал автолюбитель, который пожелал остаться анонимным. «Вполне правильно делают, потому что лишение прав и уголовное наказание это все-таки за серьезные нарушения. Например, выезд на встречную. Потому что лоб в лоб — это же смерти, преднамеренное убийство можно считать, если вдруг произойдет такая ситуация. Считаю, что правильно сделали, я всегда стараюсь не нарушать», - поделилась своим мнением Екатерина Фадеева.

По словам автоюриста Алмаза Сибагатуллина, наказание, предусмотренное статьей 264.2 УК РФ, будет применяться при превышение скорости более 60 км/ч, за выезд на трамвайные пути встречного маршрута или на встречную полосу, если допустивший нарушения водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушения или был лишен прав. Теперь любителям быстрой езды будет грозить штраф до 300 тысяч рублей, либо штраф в размере дохода от 1 до 2 лет, или лишение свободы до 2 лет. Если же человек был наказан за подобные нарушения или был лишен прав, то за повторное правонарушение срок наказания может вырасти до трех лет, а размер штрафа составит уже от 300 до 500 тысяч. Помимо этого человеку могут запретить занимать определенные должности и осуществлять определенную деятельность до 3 лет, а также предусмотрено до 480 часов принудительных работ. «Жестко, но правильно» Автоюрист разъяснил, что привлечь гражданина к уголовной ответственности могут только при фиксации нарушения именно сотрудником ГИБДД. Если нарушение зафиксировала камера, уголовная статья не применяется. «Фиксаций правонарушения должно быть минимум дважды до лишения прав, а вот после лишения достаточно одной», - отметил Алмаз Сибагатуллин.