По ДТП с тремя погибшими в Коми возбуждено уголовное дело

Как сообщает БНК , по факту ДТП на трассе «Вятка» с тремя погибшими возбуждено уголовное дело по статье 264 часть 5 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В соответствие со статьей, виновный наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

После аварии 9 января вощбудили уголовное дело. В отношении погибших водителей выписано направление на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, 9 января в Прилузском районе произошло столкновение автомобилей, которое закончилось смертью троих человек. В 10:30 Мужчина 1944 года рождения за рулем Toyota Hilux ехал по дороге Чебоксары – Сыктывкар, но вылетел на встречку и врезался в Land Rover Discovery.

В ДТП погибли три человека. Среди них оба водителя и пассажирка «Тойоты». Женщина 1952 года рождения находилась на переднем сиденье. Также пострадала пассажирка той же машины – женщина , 1998 года рождения, госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, ушибом грудной клетки, переломом нижней челюсти, закрытой травмой шеи.

Источники отмечают, что водитель «Тойоты» ранее привлекался за нарушения 50 раз.