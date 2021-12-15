На трассе в Коми в смертельной аварии погибли три человека

9 января в Прилузском районе произошло столкновение автомобилей, которое закончилось смертью троих человек. В 10:30 Мужчина 1944 года рождения за рулем Toyota Hilux ехал по дороге Чебоксары – Сыктывкар, но вылетел на встречку и врезался в Land Rover Discovery.

В ДТП погибли три человека. Среди них оба водителя и пассажирка «Тойоты». Женщина 1952 года рождения находилась на переднем сиденье. Также пострадала пассажирка той же машины – женщина , 1998 года рождения, госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, ушибом грудной клетки, переломом нижней челюсти, закрытой травмой шеи.