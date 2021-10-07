Мама 8-летнего мальчика, пострадавшего в страшной аварии в Сыктывкаре, рассказала о его состоянии

Мать мальчика, пострадавшего в страшной аварии с погибшими, рассказала о его состоянии. Он понемногу идет на поправку. Ребенка перевели из реанимацию в отделение нейрохирургии.

Напомним, ДТП произошло 1 октября около 7.00. Женщина 1969 года рождения за рулем Suzuki Grand Vitara ехала по Октябрьскому проспекту. При повороте на улице Орджоникидзе она сбила ребенка, который переходил дорогу на зеленый свет. После наезда женщина продолжила движение в сторону улицы Элеваторная. Не справившись с управлением, водитель выехала на тротуар, где сбила женщину. После она поехала прямо и на перекрестке с улицей Элеваторной столкнулась с Volkswagen.

Суд арестовал водительницу Ирину Шеремет на два месяца, до 30 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии, за его ходом будет следить региональная прокуратура. Адвокат обжаловал решение суда о мере пресечения.