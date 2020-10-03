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В России введут штраф за езду на летней резине зимой

В России введут штраф за езду на летней резине зимой

03 октября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Pixabay.com / В России планируют ввести штраф за езду на летней резине зимой
Нововведение может вступить в силу с 1 июня

В России  с 1 июня 2021 года могут ввести новый штраф для водителей - за использование неподходящей сезону резины. Это попало в расширенный список неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, пишут «Автоновости дня»

Согласно новому перечню, автомобиль будет запрещен к эксплуатации, если зимние шины установлены не на всех колесах или на передней оси используются изношенные шины, восстановленные наложением нового протектора. Также наказание будет грозить и тем кто меняет резину поздно или вовсе не меняет ее, то есть ездят на летних шинах зимой и на шипованной – летом. Правда, пока что не устанавливается, когда будет наступать летний сезон, а когда - зимний.  

Штрафовать будут и тех, кто ставит на свои машины нештатный и ослепляющий других водителей ксенон и намеренно отключает очиститель фар зимой с целью уменьшить расход незамерзающей жидкости. 

Отдельные пункты посвящены автомобилям с ГБО: каждый баллон в обязательном порядке должен иметь паспорт и маркировку, а также регулярно проходить испытания в уполномоченных организациях с оформлением свидетельства.

Кроме того, нарушениями станут «подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления», «самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя» (такая неисправность обычно возникает вследствие дефекта или поломки ГУР), отсутствие противосолнечных козырьков в салоне и следы коррозии в тормозной системе (например, на дисках), которые могут разгерметизировать её.

Напомним, Минтранс предложил внести поправки в правила дорожного движения (ПДД). Изменения коснутся перевозки пассажиров, хранения транспортных средств, тонировки и скорости движения транспорта. Затронут поправки и владельцев эклектросамокатов, моноколес, сегвеев и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ). Так, ведомство предлагает изменить правила стоянки и остановки на «островках безопасности». 

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Авто ГИБДД Штрафы

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