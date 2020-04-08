Появилось видео ночной погони за подростком-водителем в Сыктывкаре

В Сыктывкаре полицейские преследовали водителя в районе «кольца». Подросток за рулем ВАЗ-2114 устроил настоящую голливудскую погоню, а его феерический прфоманс попал на камеры и прославился на весь Рунет. Ролик опубликовали в телеграм-канале паблика Mash.

Напомним, на «кольце» водитель не справился с управлением и врезался в дорожный знак «Уступи дорогу» и Круговое движение», повредил ограждение. Все это можно хорошо рассмотреть в ролике. Интересно, что большую часть времени юный стритрэйсер передвигался задним ходом.

Напротив дома 49/1 по Октябрьскому проспекту водителя задержали. Им оказался подросток 2004 года рождения. Установлено, что машина принадлежит его матери. При разговоре с водителем стражи порядка выявили визуальные признаки опьянения. После проведенного медицинского исследования у несовершеннолетнего предварительно установили наркотическое опьянение. Ответственность за это преступление понесет сам подросток и его родители.

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