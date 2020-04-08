Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Автосервисы города
Главная
Авто
Появилось видео ночной погони за подростком-водителем в Сыктывкаре

Появилось видео ночной погони за подростком-водителем в Сыктывкаре

08 апреля 2020 Возрастное ограничение: 16+
Скриншот из видео / Mash
Парень прославился на всю страну

В Сыктывкаре полицейские преследовали водителя в районе «кольца». Подросток за рулем ВАЗ-2114 устроил настоящую голливудскую погоню, а его феерический прфоманс попал на камеры и прославился на весь Рунет. Ролик опубликовали в телеграм-канале паблика Mash.

Напомним, на «кольце» водитель не справился с управлением и врезался в дорожный знак «Уступи дорогу» и  Круговое движение», повредил ограждение. Все это можно хорошо рассмотреть в ролике. Интересно, что большую часть времени юный стритрэйсер передвигался задним ходом.

Напротив дома 49/1 по Октябрьскому проспекту водителя задержали. Им оказался подросток 2004 года рождения. Установлено, что машина принадлежит его матери. При разговоре с водителем стражи порядка выявили визуальные признаки опьянения. После проведенного медицинского исследования у несовершеннолетнего предварительно установили наркотическое опьянение. Ответственность за это преступление понесет сам подросток и его родители.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Авто Видео ГИБДД

Читайте также: Сыктывкарцы: ночью в городе была погоня (видео)

Новость дня

Появилось видео ночной погони за подростком-водителем в Сыктывкаре Посмотреть все

Редакция рекомендует

04 апреля
Школьники Коми продолжат учиться с 13 апреля Читать
04 апреля
В Коми появились новые случаи заражения коронавирусом Читать
03 апреля
Обзор: что сделал Сергей Гапликов на посту главы Коми Читать
Посмотреть все
06 апреля Котельные Сыктывкара работают в усиленном режиме
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
Глава Минздрава России заявил, что в Коми поздно поняли опасность ситуации с COVID-19
07 марта
В России назвали «отмирающие» профессии
03 марта
Владимир Путин внес поправки в законопроект об изменениях в Конституции
27 февраля
Медики рассказали, почему не могут обнаружить рак вовремя
25 февраля
Китайский посол в России рассказал о вакцине против коронавируса
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru