В Сыктывкаре автоинспекторы останавливали женщин-водителей, чтобы подарить им цветы

Дорожные полицейские Сыктывкара поздравили столичных автолюбительниц с 8 марта. Небольшие презенты приняли из рук инспекторов две сотни женщин. Об этом сообщают в Управлении ГИБДД МВД по Республике Коми.

В чера, 8 марта, в Сыктывкаре прошла очередная акция «Цветочный патруль». В ее рамках сотрудники Госавтоинспекции столицы Коми поздравили представительниц прекрасной половины города с Международным женским днем.

В соответствии с правилами акции, внимания удостоились только те сыктывкарки, которые в праздничный день находились за рулем. Дорожные инспекторы, дежурившие на «коммуне» и у торговых комплексов, расположенных на Октябрьском проспекте, высматривали автоледи в транспортных потоках нарочно. Женщин останавливали, после чего они получали от стражей порядка яркие и свежие тюльпаны. А вместе с ними - напутствия и рекомендации по безопасному вождению.

В общей сложности в рамках акции «Цветочный патруль» полицейские поздравили более 200 женщин. На подарки им ушел целый багажник цветов.

Напомним, одна из последних массовых акций ГИБДД Сыктывкара проходила 4 февраля. Тогда дорожные полицейские вылавливали на улицах таксистов-нелегалов.



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