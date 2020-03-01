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В Коми «Лексус» столкнулся с «Ниссаном» на встречке: пострадали четверо

В Коми «Лексус» столкнулся с «Ниссаном» на встречке: пострадали четверо

01 марта 2020 Возрастное ограничение: 12+
ГИБДД по Коми / Фото с места аварии
Участники заработали переломы и другие травмы

29 февраля под Ухтой произошла жесткая авария. На дороге столкнулись «Лексус» и «Ниссан». Об этом сообщает Управление ГИБДД региона.

Как рассказали в Госавтоинспекции, все случилось в 17.05, когда 65-летний водитель за рулем «Лексуса» ехал со стороны Ухты в направлении поселка Ярега. Пенсионер не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Ниссаном».

В результате ДТП пострадали четыре человека. Водитель «Лексуса» получил ушибленную рану лба и ушиб правой голени. У 64-летней пассажирки авто диагностировали ушиб грудной клетки и растяжение связок левого голеностопного сустава. 49-летний водитель «Ниссана» получил закрытый перелом правого голеностопного сустава, закрытый перелом грудного отдела позвоночника - под вопросом. 48-летняя пассажирка также попала в больницу с закрытым переломом грудного отдела позвоночника и закрытым переломом левого предплечья.Напомним, Напомним, что 27 февраля в Коми произошла еще одна авария. 70-летний водитель находился в районе железнодорожного переезда у поселка Мадмас. Как сообщили в СЖД, локомотивная бригада заметила авто и подала звуковые сигналы, после чего применила экстренное торможение, но расстояние оказалось недостаточным для полной остановки. Поезд переехал авто, водитель погиб.

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Авто ГИБДД ДТП

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