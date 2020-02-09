В Коми «Пежо» выехал на встречку и протаранил «Фольксваген», погибла пассажирка

В Коми «Пежо» выехал на встречку и протаранил «Фольксваген», погибла пассажирк9 февраля в Усть-Вымском районе случилась страшная авария. На дороге столкнулись две иномарки, в результате чего погиб человек, об этом со ссылкой на ГИБДД Коми сообщает «Комиинформ».

По информации Госавтоинспекции, все случилось около 11.20 на третьем километре автодороги Айкино – Кослан. Там столкнулись «Фольксваген» и «Пежо». Предварительно вторая иномарка выскочила на встречную полосу, что и стало причиной трагедии. В результате скончалась пассажирка «Пежо», также пострадали водители иномарок. Подробности выясняются.

Напомним, еще одна авария случилась 7 февраля в 23.50 на трассе Сыктывкар - Ухта. Автомобиль «Фольксваген» ехал в сторону столицы Коми, но на 23 километре дороги водитель не справился с управлением, выехал на «встречку», наехал на снежный бруствер и машина опрокинулась на проезжей части. В аварии пострадали два молодых человека 1992 года рождения.

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