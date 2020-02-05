Одна из российских компаний предложила вернуть знак «Шипы» для авто

В России может снова появиться штраф за отсутствие знака «Шипы». Такую инициативу выдвинула государственная компания «Автодор» во время круглого стола в Госдуме. Об этом сообщает РБК.

Компания предлагает запустить систему автоматической идентификации транспорта с шипами с помощью камер. Чтобы комплексы могли следить за новыми требованиями в ПДД, предлагается вернуть знак «Шипы». В МВД при этом поддержали идею вернуть штраф за нарушение правил применения шин. В Ведомстве также отметили, что проблема с грузовиками и автобусами, которые весь год колесят на летней резине, стоит очень остро.

Напомним, в прошлом году в Коми предложили навсегда отменить шипованную резину. По словам автора идеи, она пагубно влияет на дороги республики. Проект появился на сайте «Российские общественные инициативы». Житель Коми, который предложил такую инициативу, уверяет, что стоит пойти европейским путем.

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