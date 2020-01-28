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Жителей Коми спросили, как улучшить работу такси

Жителей Коми спросили, как улучшить работу такси

28 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Роман Кулик / Для PG11.ru
Водители остановили забастовки, но в светлое будущее не верят

В Минпроме объявили о сборе предложений по улучшению работы такси от жителей Коми. Заявки ждут по электронной почте и через соцсети до 31 января. Об этом сообщает портал «Мой Сыктывкар».

Напомним, осенью 2019 сыктывкарские таксисты устроили забастовку. Ей они намеревались привлечь внимание крупнейшего агрегатора «Яндекс. Такси», а причиной стали снижения тарифов и новая политика компании. В результате помочь с проблемой решил Минпром региона, который сейчас работает над соглашением. Оно направлено на легализацию услуг таксистов, что позволит им зарабатывать.

Тем не менее, таксисты до сих пор не уверены, что соглашение повлияет на их жизнь положительно:

- Соглашение, так же как и подписанное в 2018 году, ни к чему не обязывает. Никак не регулирует среднюю цену поездки по городу. Речь идет только о максимальной стоимости за поездку, а о минимальной ни слова. Соглашение направлено на легализацию этой сферы услуги и ужесточение требований к безопасности - это, конечно же, хорошо. Но проблема низкой цены, а соответственно, низкого заработка водителей не затронута. К тому же обеспечение всех требований по безопасности в большей степени ляжет на плечи самого водителя, - отметил водитель Денис Жилионис в беседе с «Комиинформом».

Напомним, что таксисты бастовали в Сыктывкаре 12 ноября на стоянке у ТРЦ «Июнь». Они требовали повышения тарифов и озвучили минимальную стоимость поездки от 110 рублей. Водители в течение нескольких дней отказывались брать заказы «Яндекс.Такси». Но к акции присоединись не все водители. Большая часть таксистов проигнорировала акцию и продолжала работать. Тогда по итогу в тарифах агрегаторов ничего не изменилось.

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