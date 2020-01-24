Погибшему в ДТП певцу из Коми собрали деньги на памятник

Денег, которые выручили с концерта в Ухте, хватило на памятник, который решили установить известному в Коми певцу Григорию Амосову, погибшему в страшном ДТП. Об этом сообщает «БНК».

Напомним, не так давно в Ухте состоялся концерт «Новогодний парад премьер», деньги с которого собрались потратить на покупку и установку популярному исполнителю Григорию Амосову. Билеты стоили по 300 рублей за человека, а всего их продали 574. Теперь задумка будет осуществлена, а сам памятник уже заказан. А совсем скоро, 26 января, в Доме культуры поселка Водный пройдет памятный концерт о погибшем.

Напомним, страшное ДТП случилось утром 13 января на подъезде к ухтинскому поселку Ярега. Он, будучи за рулем Chevrolet Cruze, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом». От удара его машина превратилась буквально в груду металла. После аварии у Григория диагностировали перелом плеча, бедренной кости и черепно-мозговую травму. Певца доставили в больницу Шудояга, где он вскоре скончался.

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