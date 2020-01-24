Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Автосервисы города
Главная
Авто
Погибшему в ДТП певцу из Коми собрали деньги на памятник

Погибшему в ДТП певцу из Коми собрали деньги на памятник

24 января 2020 Возрастное ограничение: 6+
vk.com / Григорий Амосов
Мемориал уже заказали

Денег, которые выручили с концерта в Ухте, хватило на памятник, который решили установить известному в Коми певцу Григорию Амосову, погибшему в страшном ДТП. Об этом сообщает «БНК».

Напомним, не так давно в Ухте состоялся концерт «Новогодний парад премьер», деньги с которого собрались потратить на покупку и установку популярному исполнителю Григорию Амосову. Билеты стоили по 300 рублей за человека, а всего их продали 574. Теперь задумка будет осуществлена, а сам памятник уже заказан. А совсем скоро, 26 января, в Доме культуры поселка Водный пройдет памятный концерт о погибшем.

Напомним, страшное ДТП случилось утром 13 января на подъезде к ухтинскому поселку Ярега. Он, будучи за рулем Chevrolet Cruze, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом». От удара его машина превратилась буквально в груду металла. После аварии у Григория диагностировали перелом плеча, бедренной кости и черепно-мозговую травму. Певца доставили в больницу Шудояга, где он вскоре скончался.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Авто ДТП Необычное

Читайте также: Два незнакомца ограбили сыктывкарца прямо у подъезда

Новость дня

Стала известна личность сыктывкарца, который утонул в бассейне фитнес клуба Посмотреть все

Редакция рекомендует

22 января
«Дорого, нерентабельно, глупо»: эксперт рассказал об идее сделать надземное метро в Сыктывкаре Читать
21 января
Бизнесмен из Санкт-Петербурга ищет деньги, чтобы построить метро в Сыктывкаре Читать
21 января
Фото дня в Сыктывкаре: домашний сад в лучах утреннего солнца Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
Эксперты назвали передачу нового китайского вируса через посылки возможной
18 января
К 75-летию Победы ветеранам войны выплатят по 75 тысяч рублей
18 января
Ученые выяснили, как излечить рак за секунду
15 января
Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России
15 января
В России материнский капитал будут выдавать за рождение первенца
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru