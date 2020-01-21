Сыктывкарцам, которые помешают уборке снега, пригрозили эвакуатором

Жителям столицы Коми напомнили о том, что скоро пройдут работы по вывозу снега. В связи с этим администрация попросила их убрать свои авто, а также опубликовала график мероприятий.

Так, вместе с коммунальщиками будут работать сотрудники ГИБДД Сыктывкара и эвакуаторы. Все автомобили, которые помешают уборке, вывезут на штрафстоянку. График работ будет таким:

В ночь с 21 на 22 января: ул.Интернациональная (от ул.Орджоникидзе до ул.Энгельса) и ул.Энгельса.

22 января (день): ул.Маегова (от ул.Катаева до ул.Оплеснина) и ул.Оплеснина (от ул.Маегова до ул.Старовского).

В ночь с 22 на 23 января: ул.Коммунистическая (от ул.Интернациональная до «Вечного огня» и обратно).

23 января (день): площадь перед аэропортом.

В ночь с 23 на 24 января: ул.Первомайская (от ул.Орджоникидзе до ул.Колхозной).

Кстати, о ЖКХ. На днях во время прямой линии в Общественной приемной главы Коми жительница дома №138/1 по Октябрьскому проспекту пожаловалась на площадку для мусора и задала резонный вопрос – как добиться установки современных контейнеров. На ее вопрос ответили сотрудники управления ЖКХ мэрии столицы Коми.

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