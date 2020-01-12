Фото дня: сыктывкарки с лопатами в руках делают работу за коммунальщиков

После Нового года некоторые улицы города все еще не могут нормально почистить от снега, а горожане с каждым днем все больше жалуются на бездействие коммунальных служб. Вот и жительницы одного из домов по улице Карла Маркса попали в снежный плен, но ждать они не стали, а решили сами убрать кашу с дороги.

Анечка Будний

- Наши коммунальные службы вовсе не хотят работать. Зато милые дамы берут все в свои руки и чистят дорогу для авто жителей дома Карла Маркса, 224.

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