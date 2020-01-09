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Сыктывкарцам предложили помочь улучшить ситуацию на дорогах города

Сыктывкарцам предложили помочь улучшить ситуацию на дорогах города

09 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
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Одна из компаний города Сыктывкара совместно с администрацией города начала разработку новой схемы организации дорожного движения. Благодаря ей и помощи жителей в ближайшем будущем собираются улучшить транспортную инфраструктуру столицы Коми.

Сейчас разработка находится на стадии социологического опроса. Ее цель – собрать 2000 мнений горожан, после чего данные передадут в администрацию. Сюда входит интенсивность движения на дорогах, пассажиропотоки на общественном транспорте, распределение населения, рабочих мест, маршруты и многое другое. Пройти опрос можно >>ЗДЕСЬ<<.

Как отметили в ООО «СПБ-Энерготехнологии» - именно эта компания сейчас занимается сбором данных - на самом деле такую схему было предписано создать еще с 2016 года, но до сих пор далеко не все города ею обзавелись.

Кстати, с 1 января в 2020 года вступил в силу приказ Минтранса, который запрещает парковаться перевозчикам во дворах жилых домов. Согласно новым требованиям, парковки должны быть освещены, оборудованы дорожными знаками и разметкой, соответствовать требованиям к дорожному покрытию. При этом создание подобных парковок на территории жилых домов не допустимо. Вот только наказания за это пока не придумали.


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