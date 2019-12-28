В Сыктывкаре внезапно взлетели цены на бензин

В Сыктывкаре внезапно взлетели цены на бензин28 декабря 2019
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Фото из архива "Pro Города"
Рост стоимости составил около 30 копеек
В столице Коми снова отметили рост цен на топливо. На этот раз оно подорожало примерно на 30 копеек. Об этом сообщает «Комиинформ». Отметим, что подорожание горючего происходит уже далеко не в первый раз в этом году. Правда, на этот раз цены изменились только на две марки: АИ-92 и дизельное топливо.
Теперь на заправках «Лукойл» действуют следующие цены:
- АИ-92 - 43,77 рубля (вместо 43,27)
- АИ-95 - 45,68 рублей
- ЭКТО-100 - 53,12 рубля
- ДТ-50,60 рублей (вместо 50,10).
На заправках «Компании 2000» цена изменилась только на дизель, она выглядит так:
- АИ-92 - 42
- АИ-95 - 44,40
- ДТ-49,90 (вместо 49,10).
Также осталась прежней стоимость топлива на АЗС «Пилот». Изменится ли она здесь, пока не ясно:
- АИ-92 - 42,80 рубля
- АИ-95 - 45,30 рубля
- ДТ - 50 рублей
Кстати, о ценах. Если хотите в стрости покупать бензин как воду, то вам понадобится высокая пенсия. А ее, между прочим, можно увеличить в два раза. Вот только далеко не у всех хватит на это здоровья. Что именно делать, рассказал председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Читать ЗДЕСЬ.
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