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В Сыктывкаре внезапно взлетели цены на бензин

В Сыктывкаре внезапно взлетели цены на бензин

28 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива "Pro Города"
Рост стоимости составил около 30 копеек

В столице Коми снова отметили рост цен на топливо. На этот раз оно подорожало примерно на 30 копеек. Об этом сообщает «Комиинформ». Отметим, что подорожание горючего происходит уже далеко не в первый раз в этом году. Правда, на этот раз цены изменились только на две марки: АИ-92 и дизельное топливо. 

Теперь на заправках «Лукойл» действуют следующие цены:

  • АИ-92 - 43,77 рубля (вместо 43,27)
  • АИ-95 - 45,68 рублей
  • ЭКТО-100 - 53,12 рубля
  • ДТ-50,60 рублей (вместо 50,10).

На заправках «Компании 2000» цена изменилась только на дизель, она выглядит так:

  • АИ-92 - 42
  • АИ-95 - 44,40
  • ДТ-49,90 (вместо 49,10).

Также осталась прежней стоимость топлива на АЗС «Пилот». Изменится ли она здесь, пока не ясно:

  • АИ-92 - 42,80 рубля
  • АИ-95 - 45,30 рубля
  • ДТ - 50 рублей

Кстати, о ценах. Если хотите в стрости покупать бензин как воду, то вам понадобится высокая пенсия. А ее, между прочим, можно увеличить в два раза. Вот только далеко не у всех хватит на это здоровья. Что именно делать, рассказал председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Читать ЗДЕСЬ.

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