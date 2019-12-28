В Сыктывкаре внезапно взлетели цены на бензин

В столице Коми снова отметили рост цен на топливо. На этот раз оно подорожало примерно на 30 копеек. Об этом сообщает «Комиинформ». Отметим, что подорожание горючего происходит уже далеко не в первый раз в этом году. Правда, на этот раз цены изменились только на две марки: АИ-92 и дизельное топливо.

Теперь на заправках «Лукойл» действуют следующие цены:

АИ-92 - 43,77 рубля (вместо 43,27)

АИ-95 - 45,68 рублей

ЭКТО-100 - 53,12 рубля

ДТ-50,60 рублей (вместо 50,10).

На заправках «Компании 2000» цена изменилась только на дизель, она выглядит так:

АИ-92 - 42

АИ-95 - 44,40

ДТ-49,90 (вместо 49,10).

Также осталась прежней стоимость топлива на АЗС «Пилот». Изменится ли она здесь, пока не ясно:

АИ-92 - 42,80 рубля

АИ-95 - 45,30 рубля

ДТ - 50 рублей

Кстати, о ценах. Если хотите в стрости покупать бензин как воду, то вам понадобится высокая пенсия. А ее, между прочим, можно увеличить в два раза. Вот только далеко не у всех хватит на это здоровья. Что именно делать, рассказал председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Читать ЗДЕСЬ.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях.