В Коми многотонный грузовик провалился под лед (видео)

В Сети появилось видео, где грузовик едет по реке, а затем внезапно проваливается и начинает тонуть. Запись опубликовали в паблике «Жесть Коми».

В коротком ролике видно, как многотонная машина медленно едет по реке, как вдруг лед под ней ломается, и грузовик начинает стремительно тонуть. К счастью, водитель успевает выпрыгнуть, причем, делает он это в считанные секунды, что наводит на мысли, что он догадывался о таком исходе ситуации. Об этом говорит и удивительное спокойствие всех присутствующих, в том числе и оператора.

Как выяснилось позже, инцидент произошел примерно в ноябре на реке Уса. По словам комментаторов, машина ехала из Инты на Сивую Маску и везла на нем некие реквизиты для работы. Также по словам очевидцев, машину уже достали, сейчас она на ходу.

Кстати, в Усинске за одни сутки дважды произошла похожая ситуация. Грузовики проломили ледовую переправу на участке Сыктывкар – Усинск – Нарьян-Мар. Лед треснул не случайно ограничение было установлено до 3 тонн, а КамАЗы весили все 30.

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