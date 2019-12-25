В Коми на ледовой переправе утонуло два КамАЗа за один день

В Усинске за одни сутки дважды проломили ледовую переправу на участке Сыктывкар – Усинск – Нарьян-Мар. Лед треснул не случайно: на него выехали многотонные грузовики. Об этом сообщает usinsk.online.

По словам главы Усинска Николая Такаева, дорогу открыли 20 декабря. Сейчас проезд по ней затруднен даже для авто до трех тонн, так как на протоке Виловатник под лед провалился грузовик весом больше 30 тонн, который проигнорировал ограничения.

Несмотря на новости об этом, другой водитель КамАЗа выехал на лед следом за ним и оказался в точно такой же ситуации: машина пробила лед задними колесами и застряла:

- Уважаемые усинцы! Наберитесь, пожалуйста, терпения! А водителей большегрузов убедительно прошу не торопиться, и не выезжать на лед до тех пор, пока не будет объявлена допустимая грузоподъемность. Нарушая этот запрет, вы создаете опасность для других участников движения и лишаете возможности усинцев провести новогодние праздники за пределами города, – обратился ко всем автолюбителям глава Усинска Николай Такаев.

Сейчас на переправе идут восстановительные работы.

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Фото: Усинск.Онлайн