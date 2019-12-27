В России ввели новые правила регистрации авто

С 1 января в России вступят в силу новые правила регистрации автомобилей. Согласно постановлению, которое подписали 26 декабря, это можно будет делать прямо в автосалонах. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Изменения подразумевают, что зарегистрировать свое авто можно будет прямо в день покупки. Для этого автосалон должен быть включен в госреестр МВД, а также иметь штатного специалиста. В этом случае водитель сможет сразу же получить свидетельство о регистрации и его номер. После осмотра машины и проверки документов результаты будут направлять непосредственно в Госавтоинспекцию.

Кстати, о законах. С начала 2020 года в России поднимутся цены на алкоголь. Такие изменения коснуться водки, коньяка и бренди. Такой приказ опубликовало Министерство финансов. Для борьбы с незаконным производством алкоголя с 2009 года Минфин начал устанавливать минимальную розничную цену на алкоголь. Сейчас в России действуют минимальная цена на водку, шампанское, коньяк и его разновидности. Предполагается, что минимальная цена возникнет и у разных категорий вин.

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