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С 1 января в России подорожает алкоголь

С 1 января в России подорожает алкоголь

21 декабря 2019 Возрастное ограничение: 16+
Фото Pixabay.com / С 1 января в России подорожает алкоголь
Поменяется стоимость за пол-литра

С начала 2020 года в России поднимутся цены на алкоголь. Такие изменения коснуться водки, коньяка и бренди. Такой приказ опубликовало Министерство финансов на Портале правовой информации

Как сказно на портале, стоимость 0,5 литров водки изменится с 215 до 230 рублей, коньяк подорожает с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, а бренди будет стоить 315 рублей вместо 307 рублей за 0,5 литра.

Кроме того, изменятся минимальные закупочные цены у производителей. Водку будут закупать за 193 рубля за 0,5 литра, бренди -  за 249 рублей,  коньяк - за 342 рубля.

Увеличится стоимость этилового спирта, который произвели из пищевого сырья. За литр безводного спирта придется заплатить 57 рублей, сейчас он стоит 43 рубля.

Для борьбы с незаконным производством алкоголя с 2009 года Минфин начал устанавливать минимальную розничную цену на алкоголь. Сейчас в России действуют минимальная цена на водку, шампанское, коньяк и его разновидности. По информации ТАСС, предполагается, что минимальная цена возникнет и у разных категорий вин.  

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А как вы относитесь к повышению цен с 2020 года на разные товары и услуги? Пишите в коментариях! 

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