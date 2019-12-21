С 1 января в России подорожает алкоголь

С начала 2020 года в России поднимутся цены на алкоголь. Такие изменения коснуться водки, коньяка и бренди. Такой приказ опубликовало Министерство финансов на Портале правовой информации.

Как сказно на портале, стоимость 0,5 литров водки изменится с 215 до 230 рублей, коньяк подорожает с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, а бренди будет стоить 315 рублей вместо 307 рублей за 0,5 литра.

Кроме того, изменятся минимальные закупочные цены у производителей. Водку будут закупать за 193 рубля за 0,5 литра, бренди - за 249 рублей, коньяк - за 342 рубля.

Увеличится стоимость этилового спирта, который произвели из пищевого сырья. За литр безводного спирта придется заплатить 57 рублей, сейчас он стоит 43 рубля.

Для борьбы с незаконным производством алкоголя с 2009 года Минфин начал устанавливать минимальную розничную цену на алкоголь. Сейчас в России действуют минимальная цена на водку, шампанское, коньяк и его разновидности. По информации ТАСС, предполагается, что минимальная цена возникнет и у разных категорий вин.

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