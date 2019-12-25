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80 метров гирлянды и скотч: как сыктывкарец превратил свой «Крайслер» в новогоднее авто

80 метров гирлянды и скотч: как сыктывкарец превратил свой «Крайслер» в новогоднее авто

25 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
Софья Мельникова / PG11.ru / Сыктывкарец украсил свой автомобиль новогодними гирляндами
Мужчина создал частичку сказки и радует жителей столицы Коми

По данным «Яндекса» россияне искали словосочетание «новогоднее настроение»  больше 130 тысяч раз за месяц. Чтобы создать его, сыктывкарец Константин воспользовался лишь скотчем и гирляндой и украсил... свой автомобиль! Портал PG11.ru узнал технологию модернизации и расспросил хозяина авто, как горожане реагируют на «новые сани Деда Мороза».

Мужчина признался, что украсил свой «Крайслер Кроссфаер» из-за отсутствия новогоднего настроения. Сыктывкарец решил поделиться предвушением прадника с жителями города.

- Праздник уже совсем скоро, а у меня, как и у многих сыктывкарцев, не было желания отмечать его. Подумал, как можно поднять настроение не только себе, но и окружающим. Идея пришла сразу: в прошлом году я уже украшал машину, в этом решил сделать ее еще более блестящей и новогодней. 

- Технология украшения несложная. Я купил 4 гирлянды общей сложностью 80 метров: специально взял несколько, чтобы присоединить разными отрезками, а не одним - так двери удобнее открывать. Прикрепил на кузов при помощи скотча. Они работают от инвектора, подключены через переходник к прикуривателю. А еще в багажнике есть дополнительный аккумулятор, чтобы огоньки моргали, когда у машины не работает двигатель. 

- Сделать машину новогодней было несложно, справились с другом за три часа. Сложно было столько гирлянды найти, пришлось обойти несколько магазинов. Перед установкой подготовился: знал, что нельзя брать гирлянды сине-красного цвета, за это могут лишить прав. Кроме того, свет должен быть белым, холодным. Гирлянда не должна отвлекать водителей и часто моргать. Сотрудники ГИБДД мою машину видели, но негативной реакции или каких-то вопросов она не вызвала. 

- После такой модернизации очень много людей подходят и делают фото. Машут из автобусов, когда видят, улыбаются, сигналят из машин и показывают большой палец вверх. Это ни с чем не сравнимое удовольствие - понимать, что ты кому-то поднял настроение, сделал человека чуть более радостным и может даже помог поверить в новогоднее чудо. 

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