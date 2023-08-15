В Сыктывкаре водитель Киа К5 сбил мопедиста

В Сыктывкаре водитель Киа К5 столкнулся с мопедистом. Об этом сообщили в УГИБДД МВД по Коми.





Как следует из материалов дела, происшествие случилось вчера, 14 августа, в районе часа дня. Водитель Киа К5 двигался по улице Печорской. При повороте на улицу Карла Маркса на разрешающий зеленый сигнал светофора автомобилист не уступил дорогу мопедисту, который двигался во встречном направлении прямо также на разрешающий зеленый свет. В результате чего произошло столкновение.