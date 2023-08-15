В Сыктывкаре водитель Киа К5 сбил мопедиста
- 08:00 15 августа
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре водитель Киа К5 столкнулся с мопедистом. Об этом сообщили в УГИБДД МВД по Коми.
Как следует из материалов дела, происшествие случилось вчера, 14 августа, в районе часа дня. Водитель Киа К5 двигался по улице Печорской. При повороте на улицу Карла Маркса на разрешающий зеленый сигнал светофора автомобилист не уступил дорогу мопедисту, который двигался во встречном направлении прямо также на разрешающий зеленый свет. В результате чего произошло столкновение.
Водитель мопеда Сигма Спорт получил травмы различной степени тяжести. Мужчину госпитализировали в больницу. В ведомстве также уточнили, что от серьезных травм пострадавшего защитил мотошлем.
Напомним, ранее в одном из районов Коми водитель мопеда без прав снес деревянный забор. В результате ДТП мопедист получил, в том числе травмы головы. Его направили в больницу для прохождения лечения.
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