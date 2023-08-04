В Сыктывкаре байкер на Yamaha попал под колеса "Нивы"

В Сыктывкаре пенсионер сбил байкера на Yamaha. Об этом сообщили в УГИБДД МВД.



Из материалов дела следует, что авария случилась вчера, третьего августа, около половины 11 утра. 75-летний пенсионер на автомобиле ВАЗ-21213 ("Нива") направлялся в сторону Авиационного переулка по улице Пионерской. На улице Савина в районе дома №56 водитель ВАЗа выполнял поворот налево и не уступил дорогу мотоциклу Yamaha. В результате чего произошло столкновение двух транспортных средств.



В результате аварии мотоциклист получил множество травм, в том числе черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы грудной клетки. Потерпевшего госпитализировали в больницу. Как пояснили в ведомстве, от более серьезных последствий байкера спас мотошлем.



Напомним, ранее в Коми другой мотоциклист на Yamaha попал под колеса авто. Происшествие случилось на трассе недалеко от Ухты.