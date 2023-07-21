Сыктывкарских водителей проверят на трезвость

В столице Коми сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки водителей. Мероприятие запланировано на 21 июля. Рейд состоится в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель".



Нарядам ДПС предстоит останавливать автомобили, проверять документы, а после оценивать состояние водителей. Особое внимание полицейских будет направлено на выявление нарушителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, автоинспекторы проверят соблюдение водителями и пассажирами правил использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.



Напомним, за прошлую неделю, с 10 по 16 июля, в Коми задержали 68 нетрезвых водителей или тех, кто отказался от медицинского освидетельствования. При этом в девяти случаях нарушители попались в состоянии алкогольного опьянения повторно, теперь им грозит уголовная ответственность.