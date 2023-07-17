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В Коми на пьяных водителей завели девять уголовных дел за неделю

В Коми на пьяных водителей завели девять уголовных дел за неделю

Согласно сообщению пресс-службы республиканского МВД, за неделю в Коми было зарегистрировано 9 уголовных дел в отношении пьяных водителей, которые сели за руль нетрезвыми повторно.

Всего за этот период было поймано 68 пьяных водителей, включая тех, кто отказался проходить медосвидетельствование.

Также сообщается, что за выходные в Коми было зарегистрировано 31 случай нарушения ПДД нетрезвыми водителями, причем большинство нарушителей было выявлено в Сыктывкаре, Ухте, Печоре и Сосногорске.

Напомним также, за выходные в Сыктывкаре произошли два ДТП с участием иномарок. В одном из случаев под колеса попал пешеход, а во втором — велосипедист.

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