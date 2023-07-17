В Коми на пьяных водителей завели девять уголовных дел за неделю

Согласно сообщению пресс-службы республиканского МВД, за неделю в Коми было зарегистрировано 9 уголовных дел в отношении пьяных водителей, которые сели за руль нетрезвыми повторно.

Всего за этот период было поймано 68 пьяных водителей, включая тех, кто отказался проходить медосвидетельствование.