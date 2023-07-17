В Коми на пьяных водителей завели девять уголовных дел за неделю
- 17:15 17 июля
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- Служба новостей
Согласно сообщению пресс-службы республиканского МВД, за неделю в Коми было зарегистрировано 9 уголовных дел в отношении пьяных водителей, которые сели за руль нетрезвыми повторно.
Всего за этот период было поймано 68 пьяных водителей, включая тех, кто отказался проходить медосвидетельствование.
Также сообщается, что за выходные в Коми было зарегистрировано 31 случай нарушения ПДД нетрезвыми водителями, причем большинство нарушителей было выявлено в Сыктывкаре, Ухте, Печоре и Сосногорске.
Напомним также, за выходные в Сыктывкаре произошли два ДТП с участием иномарок. В одном из случаев под колеса попал пешеход, а во втором — велосипедист.
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