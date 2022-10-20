Мобилизованных из Коми освободят от налога на имущество физлиц

Владимир Уйба рассказал о еще одной мере поддержки мобилизованных и добровольцев, которые участвуют в СВО из Коми. Их планируется освободить от уплаты налогов на имущество физлиц.

По словам руководителя региона, к нему обратился глава Сыктывкара Владимир Голдин, который предложил освободить защитников страны от налога на имущество физических лиц за 2022 год. Владимир Уйба счел меру поддержки своевременной и дал согласие. Также он попросил исполняющего обязанности мэра столицы республики ускорить процесс подготовки нормативного акта, чтобы вынести его на обсуждение Совета как можно скорее.