Мобилизованным россиянам хотят дать социальный вычет за часть покупок

В Госдуме предложили возмещать мобилизованным гражданам их затраты на покупки бронежилетов, лекарств, продовольствия и других вещей. Такая идея сформулирована в письме зампреда комитета Госдумы по экономической политике Станислава Наумова главе Минфина Антону Силуанову. "Известия" ознакомились с документом. По мнению парламентария, потраченные средства можно вернуть за счет социального вычета. Этот механизм уже действует в отношении, например, расходов на благотворительность, обучение, лечение и приобретение медикаментов: можно подать декларацию в налоговую и вернуть 13% от потраченного в пределах затрат до 120 тыс. рублей (при условии, что человек в этот год заплатил НДФЛ на сумму не меньшую, чем просит к возврату).

В случае с оплатой высокотехнологичной медицинской помощи лимита нет. Станислав Наумов в беседе с "Известиями" подчеркнул, что расходы некоторых мобилизованных достаточно значительны — допустим, на один бронежилет у граждан уходит от 180 тыс. рублей.