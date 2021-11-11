В Коми завели уголовное дело по происшествию с ребенком в горящем авто

Следственный комитет по Республике Коми принял к производству уголовное дело по факту происшествия с ребенком в горящем автомобиле. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, закрепление доказательственной базы.

Напомним, 24-летний житель г.Печоры оставил на стоянке автомашину, в которой находился его спящий двухлетний сын, и ушел в столовую. Во время отсутствия мужчины внутри автомобиля произошло замыкание и возгорание электропроводки, в результате которого мальчик получил отравление угарным газом и ожоги. Ребенок был извлечен из автомобиля и госпитализирован.

Расследование уголовного дела взяла на контроль Печорская межрайонная прокуратура. Ведомство проводит проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.