Долой обычный ламинат — есть вариант получше: недорогой "вечный" пол — круче любого паркета и линолеума
- 00:00 25 июня
- Служба новостей
Ремонт – это всегда вызов для россиян. Одним из ключевых моментов является выбор напольного покрытия. Рынок переполнен предложениями, от дизайна и способа укладки до долговечности и цены. При этом, для каждой комнаты нужны свои решения, учитывающие влажность, нагрузку, тип загрязнений, а также требования к безопасности и комфорту.
Несмотря на разнообразие, классический ламинат долгие годы лидировал по популярности. Но в последнее время его цена взлетела, а качество, к сожалению, осталось на прежнем уровне. Поэтому все больше людей ищут альтернативные, более прочные и долговечные варианты.
"Мы хотели найти покрытие, которое прослужит верой и правдой долгие годы, – делятся впечатлениями блогеры, занимающиеся ремонтом. – Цены на привычный ламинат выросли чуть ли не в полтора раза, а качество не улучшилось. Зато кварцвиниловая плитка осталась в адекватном ценовом диапазоне, поэтому мы и решили попробовать ее".
Эксперты утверждают, что кварцвинил превосходит обычный ламинат по всем ключевым параметрам. Это современное напольное покрытие нового поколения, сочетающее в себе эстетику, надежность и заботу об окружающей среде.
Главные козыри кварцвиниловой плитки:
- Невероятная прочность: Выдерживает самые серьезные нагрузки, не боится царапин и вмятин.
- Устойчивость к износу: Сохраняет привлекательный внешний вид на протяжении многих лет, даже при интенсивной эксплуатации.
- Абсолютная водонепроницаемость: Идеально подходит для ванной комнаты, кухни и других помещений с повышенной влажностью.
- Огромный выбор дизайнов: Имитирует дерево, камень, плитку и другие материалы, позволяя воплотить в жизнь любые дизайнерские задумки.
- Простой монтаж: Легко укладывается своими руками, не требуя специальных навыков и инструментов.
- Отличная звукоизоляция: Поглощает шум шагов, создавая комфортную и тихую атмосферу в доме.
- Совместимость с системами "теплый пол": Обеспечивает приятное тепло и уют в любое время года.
Кварцвиниловую плитку можно без проблем мыть с использованием любых бытовых чистящих средств. Она теплая и приятная на ощупь, а ее выдающаяся водостойкость позволяет использовать ее даже в экстремальных условиях, например, для облицовки бассейна!
Интересный факт: Кварцвиниловая плитка допускает бесшовную укладку на площади до 200 квадратных метров! И, в отличие от традиционного ламината, она абсолютно безопасна для здоровья, так как не содержит вредных веществ.
В итоге, кварцвиниловая плитка – это отличный выбор для тех, кто ищет надежное, практичное и современное напольное покрытие, которое прослужит долгие годы.