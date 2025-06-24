Долой обычный ламинат — есть вариант получше: недорогой "вечный" пол — круче любого паркета и линолеума

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Ремонт – это всегда вызов для россиян. Одним из ключевых моментов является выбор напольного покрытия. Рынок переполнен предложениями, от дизайна и способа укладки до долговечности и цены. При этом, для каждой комнаты нужны свои решения, учитывающие влажность, нагрузку, тип загрязнений, а также требования к безопасности и комфорту. Несмотря на разнообразие, классический ламинат долгие годы лидировал по популярности. Но в последнее время его цена взлетела, а качество, к сожалению, осталось на прежнем уровне. Поэтому все больше людей ищут альтернативные, более прочные и долговечные варианты.

"Мы хотели найти покрытие, которое прослужит верой и правдой долгие годы, – делятся впечатлениями блогеры, занимающиеся ремонтом. – Цены на привычный ламинат выросли чуть ли не в полтора раза, а качество не улучшилось. Зато кварцвиниловая плитка осталась в адекватном ценовом диапазоне, поэтому мы и решили попробовать ее".

Эксперты утверждают, что кварцвинил превосходит обычный ламинат по всем ключевым параметрам. Это современное напольное покрытие нового поколения, сочетающее в себе эстетику, надежность и заботу об окружающей среде.