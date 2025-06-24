Эти слова в 1990-е употребляли все крутые мужчины: сейчас даже стыдно вспоминать

Девяностые… Эпоха малиновых пиджаков, пейджеров и бурных перемен. Время, когда сленг был особенно ярким и колоритным. Были слова, которые знал каждый взрослый, но сегодня они почти стерлись из памяти. Вот – небольшой экскурс в лексику ушедшей эпохи, пишет sevastopolmedia.ru .

Слово "потчевать" вроде бы и знакомо, но как часто вы его используете? Означает оно щедро угощать, предлагать гостю лучшие яства и напитки. Сегодня мы чаще говорим "угощайтесь", а вот "потчевать" звучит как-то… по-старинному, почти архаично.

"Подзор" – это не просто слово, это целая эпоха в оформлении интерьера! Помните широкую полосу ткани с кружевами, которой украшали кровать, закрывая пространство под ней? Сегодня подзоры практически исчезли из наших спален, уступив место минимализму и функциональности.

3. Муслить – когда не было клеевого карандаша.

"Муслить" – действие, о котором современные дети, скорее всего, даже не слышали. Это смачивание слюной, чтобы, например, заточить химический карандаш или вставить нитку в иголку. С появлением новых материалов и удобных приспособлений, необходимость "муслить" просто отпала.

4. Шпана – уличные хулиганы ушедшей эпохи.

"Шпана" – слово, которое в советское время обозначало озорных подростков и молодых людей, склонных к хулиганству. Сегодня мы чаще говорим "гопники", "отморозки" или просто "хулиганы", а "шпана" звучит как привет из прошлого.

Почему эти слова забываются?

Время идет, меняется мир, меняется и язык. На смену старым словам приходят новые, более современные. Некоторые предметы и явления исчезают из нашей жизни, а вместе с ними уходят и слова, которые их обозначали.

Ностальгия – это хорошо!

Вспоминать прошлое – это нормально. Иногда так приятно поностальгировать о мелочах, которые когда-то были частью нашей повседневной жизни. Хотя некоторые слова и ушли в прошлое, они остаются частичкой нашей истории и напоминанием о том, как мы жили раньше.

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