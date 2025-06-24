Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш особый ингредиент: готовлю только так

У каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт идеальных котлет, передающийся из поколения в поколение. И у моей бабушки он тоже есть! Её куриные котлетки – это просто объедение, нежные, сочные и ароматные. Секрет, как она мне рассказала, – в одном неожиданном ингредиенте: яблоках! Делюсь с вами этим волшебным рецептом котлет, которые тают во рту.

Готовые котлетки лучше всего есть горячими, они тогда самые сочные и вкусные!

Но и холодные они тоже хороши. К ним отлично подойдет легкий салат из свежих овощей, ваш любимый соус (например, сметанно-чесночный или томатный) или любой гарнир на ваш вкус (картофельное пюре, гречка, рис), пишет mixer-horrendously.com.

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