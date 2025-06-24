Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш особый ингредиент: готовлю только так
- 19:07 24 июня
- Дмитрий Перцев
У каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт идеальных котлет, передающийся из поколения в поколение. И у моей бабушки он тоже есть! Её куриные котлетки – это просто объедение, нежные, сочные и ароматные. Секрет, как она мне рассказала, – в одном неожиданном ингредиенте: яблоках! Делюсь с вами этим волшебным рецептом котлет, которые тают во рту.
Что нам понадобится (основные компоненты):
- 600 г сочного куриного фарша (лучше домашнего)
- 1 ч.л. соли (или по вкусу)
- 2 сладких яблока (желательно кисло-сладких сортов)
- 1 небольшая фиолетовая луковица (она слаще обычной)
- 2 крупных яйца (для связки и нежности)
- 2 зубчика чеснока (для пикантности)
- Щепотка черного молотого перца (свежемолотый – ароматнее!)
- 5 ст.л. кукурузной муки (для панировки и хрустящей корочки)
- 100 мл рафинированного подсолнечного масла (для жарки)
Готовим как бабушка: пошаговый рецепт
- Подготовим основу: Очистите лук и яблоки. Нарежьте их на очень мелкие кубики. Чем мельче – тем лучше!
- Обжариваем волшебный дуэт: Разогрейте немного подсолнечного масла в сковороде. Сначала обжарьте лук до мягкости и золотистого цвета. Затем добавьте к нему нарезанные яблоки.
- Томим до готовности: Обжаривайте лук с яблоками, помешивая, пока лук не станет полностью мягким и слегка прозрачным. Это займет около 5-7 минут.
- Чесночный аромат: Измельчите чеснок (можно пропустить через пресс или мелко порубить).
- Соединяем ингредиенты: В большой миске смешайте куриный фарш с измельченным чесноком и обжаренной яблочно-луковой смесью (дайте ей немного остыть).
- Добавляем связующие элементы: Вбейте в фарш яйца. Тщательно перемешайте.
- Приправляем от души: Посолите, поперчите фарш по вкусу. Снова тщательно вымешайте все ингредиенты до однородности.
- Формируем котлетки: Сформируйте из фарша небольшие круглые котлетки.
- Панировка: Обваляйте каждую котлетку со всех сторон в кукурузной муке. Она придаст котлетам аппетитную хрустящую корочку.
- Жарим до золотистой корочки: Разогрейте подсолнечное масло в сковороде. Обжаривайте котлеты на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки и готовности (около 5-7 минут с каждой стороны).
Подача:
Готовые котлетки лучше всего есть горячими, они тогда самые сочные и вкусные!
Но и холодные они тоже хороши. К ним отлично подойдет легкий салат из свежих овощей, ваш любимый соус (например, сметанно-чесночный или томатный) или любой гарнир на ваш вкус (картофельное пюре, гречка, рис), пишет mixer-horrendously.com.
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