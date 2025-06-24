Можно ли оставлять открытой дверцу стиральной машинки - запомните это правило раз и навсегда
- 11:05 24 июня
- Денис Косяков
Многие ли задумываются о правильном уходе за стиральной машиной после того, как достали последнюю вещь? Большинство из нас, скорее всего, просто закрывает дверцу и забывает о ней до следующей стирки. Однако, распространенное мнение о том, что приоткрытая дверца – залог свежести и защиты от плесени, может оказаться не совсем верным.
Оказывается, привычка оставлять дверцу стиральной машины приоткрытой после стирки может таить в себе неожиданные последствия. Мастер по ремонту стиральных машин с многолетним стажем, утверждает, что это не панацея, а скорее – мина замедленного действия для вашей техники.
Представьте, со временем дверца, особенно массивная стеклянная, может начать опускаться под собственным весом! Петли, зачастую изготовленные из хрупких сплавов, не рассчитаны на постоянную нагрузку. Это, в свою очередь, приводит к неправильной работе замка. Сначала появляется необходимость "ловить" защелку, а затем дверца и вовсе отказывается закрываться, блокируя запуск стирки. Ось электронного замка попросту перестает совпадать с осью люка, и машина выдает ошибку.
И вот еще один важный момент, о котором мало кто знает: стремление тщательно высушить барабан после каждой стирки – ошибочно! Небольшое количество воды, остающееся внутри, играет роль гидрозатвора, защищая внутренние механизмы от воздействия воздуха. Полностью удаляя влагу, мы нарушаем естественный процесс, необходимый для долговечности вашей стиральной машины.
Кроме того, открытая дверца – это настоящий магнит для любопытных домашних питомцев. Вряд ли кому-то придет в голову стирать кота, но пушистый любимец вполне может облюбовать барабан в качестве уютного местечка, оставив после себя горы шерсти, которая осядет на стенках и потребует дополнительной уборки.
Так стоит ли рисковать работоспособностью дорогостоящей техники ради мифической защиты от плесени? Производители стиральных машин уже позаботились о вентиляции и предотвращении неприятных запахов.
Забудьте о привычке оставлять дверцу приоткрытой! Просто закройте ее и будьте уверены, ваша стиральная машина прослужит вам долгие годы, радуя безупречной чистотой белья.
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