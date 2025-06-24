Можно ли оставлять открытой дверцу стиральной машинки - запомните это правило раз и навсегда

Фото из архива "ПроГорода"

Многие ли задумываются о правильном уходе за стиральной машиной после того, как достали последнюю вещь? Большинство из нас, скорее всего, просто закрывает дверцу и забывает о ней до следующей стирки. Однако, распространенное мнение о том, что приоткрытая дверца – залог свежести и защиты от плесени, может оказаться не совсем верным. Оказывается, привычка оставлять дверцу стиральной машины приоткрытой после стирки может таить в себе неожиданные последствия. Мастер по ремонту стиральных машин с многолетним стажем, утверждает, что это не панацея, а скорее – мина замедленного действия для вашей техники.

Представьте, со временем дверца, особенно массивная стеклянная, может начать опускаться под собственным весом! Петли, зачастую изготовленные из хрупких сплавов, не рассчитаны на постоянную нагрузку. Это, в свою очередь, приводит к неправильной работе замка. Сначала появляется необходимость "ловить" защелку, а затем дверца и вовсе отказывается закрываться, блокируя запуск стирки. Ось электронного замка попросту перестает совпадать с осью люка, и машина выдает ошибку.