Секрет идеальных блинов от Джейми Оливера: всего 3 ингредиента — и успех гарантирован

Джейми Оливер – настоящий гуру вкусной и простой еды, он стремится сделать кулинарию доступной каждому. И его рецепт блинов – яркое тому подтверждение. В одном из интервью он поделился секретом этих "анти-неудачных" блинов, как он их называет. Рецепт настолько элементарен, что не требует никаких записей!

Знаменитый шеф-повар Джейми Оливер раскрыл свой фирменный рецепт блинов, которые гарантированно получатся у каждого! Это гениально простой и быстрый способ приготовить вкуснейший завтрак, сытный обед или даже оригинальный ужин. Главное – всего 3 доступных ингредиента и полет фантазии для начинок!

Внимание! "Чашка" – это любой удобный для вас мерный стакан, кружка или пиала. Главное – соблюдать пропорции.

Блины без промахов от Джейми:

На своем YouTube-канале Джейми демонстрирует простоту приготовления: смазал сковороду маслом, вылил небольшое количество жидкого теста и обжаривает с одной стороны до появления характерных пузырьков, затем переворачивает и добавляет кусочек сливочного масла для особого аромата.

В чем фишка? Блины получаются плотными и пышными! Размер можно регулировать по своему желанию, а если хотите более тонкие блинчики – просто добавьте чуть больше молока в тесто.

Джейми подчеркивает универсальность этих блинов: они прекрасны как в сладком, так и в соленом исполнении! Все зависит от вашего настроения и времени суток.

Идеи для подачи:

Сладкие варианты – для сладкоежек:

Фруктовое настроение: Добавьте в тесто или на уже готовые блины свежие фрукты и ягоды: бананы, чернику, клубнику, малину.

Добавьте в тесто или на уже готовые блины свежие фрукты и ягоды: бананы, чернику, клубнику, малину. Ягодный шик: Украсьте блинчики свежими ягодами и нежными взбитыми сливками.

Украсьте блинчики свежими ягодами и нежными взбитыми сливками. Шоколадный взрыв: Посыпьте сырое тесто шоколадной крошкой сразу после выкладывания на сковороду – ммм, объедение!

Посыпьте сырое тесто шоколадной крошкой сразу после выкладывания на сковороду – ммм, объедение! Ореховая нежность: Намажьте готовые блины любимой ореховой пастой.

Намажьте готовые блины любимой ореховой пастой. Сладкий аромат: Посыпьте блины коричневым сахаром и корицей – простой и восхитительный десерт!

Сытные варианты – для тех, кто проголодался:

Беконный рай: Добавьте в тесто обжаренный и измельченный бекон.

Добавьте в тесто обжаренный и измельченный бекон. Сырная сказка: Положите на блин сверху сыр, кубики ветчины и дайте сыру расплавиться – сытный и вкусный перекус!

Положите на блин сверху сыр, кубики ветчины и дайте сыру расплавиться – сытный и вкусный перекус! Соусный акцент: Подавайте блины с различными соусами: горчицей со сметаной, гуакамоле, сальсой. Эти соусы придадут блюду пикантность и неповторимый вкус.

Полезные советы для здоровья:

Меньше жира: Замените сливочное масло на оливковое или кокосовое.

Замените сливочное масло на оливковое или кокосовое. Больше пользы: Используйте цельнозерновую муку вместо белой.

Приготовьте эти невероятно простые и вкусные блины по рецепту Джейми Оливера – и успех вам гарантирован, пишет источник.

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