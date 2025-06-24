Просто пыль, а не мука: эксперты Роскачества выявили 5 марок пшеничной муки, которые лучше не покупать
- 07:15 24 июня
- Служба новостей
Мечтаете о пышной и вкусной выпечке? Тогда выбор муки – ключевой момент! Роскачество в 2025 году провело масштабное исследование 75% представленной на российском рынке пшеничной муки и выявило значительные различия в качестве.
"Черный список" Роскачества: какую муку не стоит покупать
5 марок муки признаны некачественными и не рекомендованы к покупке:
- «Сарептская мельница»
- «От мельника»
- «Алейка»
- «Мелькомбинат № 3»
- «Рязаночка»
Эти бренды нарушают стандарты качества:
- Несоответствие заявленного состава, завышенное содержание углеводов (вводит в заблуждение покупателей).
- У «Рязаночки» – низкая клейковина, из-за чего тесто плохо поднимается, а выпечка получается плотной.
- В «Мелькомбинате № 3» и «Рязаночке» обнаружены следы пестицидов (в пределах нормы).
- Почти все марки нарушают правила маркировки, указывая неверный сорт или состав.
Как качество муки влияет на выпечку
Мука с низкой клейковиной и неправильным составом не даст тесту подняться, корочка будет бледной, а вкус – разочарует.
Ситуация улучшается, но бдительность не теряем
В 2016 году встречалась мука с плесенью и неприятным запахом. Сейчас таких проблем почти нет, но расслабляться не стоит.
Как правильно выбрать муку: советы Роскачества
- Выбирайте проверенные бренды с высоким качеством: «Французская штучка», «Макфа», «ВкусВилл», «Белый терем», «Селяночка».
- Ищите на упаковке Знак качества Роскачества - это гарантия строгого контроля на всех этапах производства.
- Внимательно читайте этикетки, не доверяйте только надписи «высший сорт».
Вывод: выбираем муку с умом
Даже опытный кулинар не сможет испечь хороший пирог из некачественной муки. Ориентируйтесь на результаты независимых проверок и отзывы, чтобы ваша выпечка радовала вкусом и видом. Роскачество помогает сделать выбор проще и безопаснее.
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