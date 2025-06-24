Перец скажет "спасибо": как июньская подкормка гарантирует богатый урожай
- 07:13 24 июня
- Дмитрий Перцев
Июнь – решающий месяц для ваших перцев! Именно сейчас, от правильного ухода зависит, сколько и какого качества плодов вы соберете осенью. В этот период перец особенно требователен к питательным веществам, и простой полив будет недостаточен. Хотите мясистые, сладкие и сочные перцы? Тогда обеспечьте растения полным комплексом микро- и макроэлементов!
Первая фаза: "зеленый" рост и азот
В начале роста, когда перец активно наращивает зелёную массу, формирует бутоны и первые завязи, ключевым элементом питания становится азот. Он отвечает за развитие крепких листьев и сильных побегов, которые выдержат вес созревающих плодов. Оптимальный выбор – удобрения с NPK-формулой, где азота немного больше, чем фосфора и калия (соотношение примерно 1:1,5:1). Но как только появились первые завязи, план подкормок нужно изменить!
Главный ингредиент для сладости: калий!
С началом плодоношения приоритеты меняются. Главным становится калий, потому что он:
- Делает плоды слаще и сочнее.
- Укрепляет иммунитет к болезням и неблагоприятным условиям (жара, перепады температуры).
- Обеспечивает равномерное созревание.
В это время подкармливайте растения каждые 7–10 дней, используя калийные удобрения.
Не забываем про фосфор и кальций!
Кроме азота и калия, фосфор необходим для развития сильной корневой системы и обильного цветения. А кальций укрепляет стенки клеток плодов, делая их толще и устойчивее к растрескиванию в жару.
Микроэлементы – важные помощники:
- Магний необходим для фотосинтеза.
- Бор улучшает завязываемость плодов.
- Железо и цинк поддерживают иммунитет и обмен веществ.
Выбираем удобрения: комплексные или по отдельности?
Для подкормки перца в июне можно использовать:
- Комплексные удобрения (сбалансированный состав).
- Отдельные удобрения (кальциевая селитра, сульфат калия, монофосфат калия, суперфосфат).
Важные правила подкормки:
- Не превышайте дозировку, чтобы не навредить растениям.
- Чередуйте разные виды подкормок.
- Учитывайте совместимость компонентов удобрений.
Что получите в итоге?
Правильная подкормка перца в июне принесет отличные результаты:
- Крепкие и здоровые кусты.
- Крупные, сочные и сладкие плоды.
- Своевременный урожай без задержек.
Грамотная июньская подкормка – залог богатого урожая перцев! Не пренебрегайте ею, и ваши усилия будут вознаграждены!
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