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Петунию-капризулю — в сторону: сеем в саду бесхлопотный цветок — цветастые облака вытекают "пеной" из кашпо

Петунию-капризулю — в сторону: сеем в саду бесхлопотный цветок — цветастые облака вытекают "пеной" из кашпоФото из архива "ПроГорода"

Хотите украсить свои кашпо и клумбы чем-то необычным и пышно цветущим, а не только привычными петуниями? Откройте для себя неприхотливое растение, которое поразит вас своей красотой, напоминая нежные облака или пену, ниспадающую из горшков.

Встречайте – сапонария, в народе известная как мыльнянка! Среди многочисленных сортов особой любовью цветоводов пользуется сапонария базиликолистная. Это одно из самых обильно цветущих почвопокровных растений. Во время цветения её листва практически полностью скрывается под плотным ковром из цветов.

Мыльнянка будет радовать вас своим цветением с июня по август. Её цветки, окрашенные в розовые, сиреневые или белые тона, тысячами покрывают раскидистые побеги, создавая по-настоящему волшебное зрелище.

Сапонария ценна не только своей красотой, но и простотой в уходе. Многие сорта являются многолетними и легко возобновляются каждый год благодаря самосеву.

Как размножить сапонарию без хлопот:

Вырастить сапонарию очень просто. Её можно посеять прямо в открытый грунт весной, когда установится тёплая погода, или вырастить рассаду в марте, используя лёгкий субстрат. Семена нужно присыпать тонким слоем почвы (3–5 мм), накрыть плёнкой до появления всходов, а пикировать рассаду при формировании четвертого настоящего листа.

Растение растёт очень быстро, превращаясь в пышные, благоухающие "облака" из цветов, которые украсят любой сад или балкон и станут настоящей изюминкой вашего ландшафта!

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