Петунию-капризулю — в сторону: сеем в саду бесхлопотный цветок — цветастые облака вытекают "пеной" из кашпо

Хотите украсить свои кашпо и клумбы чем-то необычным и пышно цветущим, а не только привычными петуниями? Откройте для себя неприхотливое растение, которое поразит вас своей красотой, напоминая нежные облака или пену, ниспадающую из горшков.

Встречайте – сапонария, в народе известная как мыльнянка! Среди многочисленных сортов особой любовью цветоводов пользуется сапонария базиликолистная. Это одно из самых обильно цветущих почвопокровных растений. Во время цветения её листва практически полностью скрывается под плотным ковром из цветов.