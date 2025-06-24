Вкуснятина для томатов: подкормите во время цветения и кусты будут ломиться от помидоров

Цветение – ключевой момент для томатов! Именно сейчас им нужна правильная подкормка, чтобы получить обильный и вкусный урожай. Когда появляются первые цветочные кисти, томаты активно потребляют калий, фосфор, магний и другие важные элементы. Если их не хватает, цветки могут осыпаться, завязи не сформируются, а плоды вырастут мелкими и безвкусными. Но чем же подкормить томаты в этот ответственный период?

В период цветения важно не переборщить с азотом, иначе кусты начнут активно наращивать зелень, а плодов будет мало, пишет источник. Какой же баланс элементов необходим томатам во время цветения?