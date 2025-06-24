Вкуснятина для томатов: подкормите во время цветения и кусты будут ломиться от помидоров
- 06:30 24 июня
- Дмитрий Перцев
Цветение – ключевой момент для томатов! Именно сейчас им нужна правильная подкормка, чтобы получить обильный и вкусный урожай. Когда появляются первые цветочные кисти, томаты активно потребляют калий, фосфор, магний и другие важные элементы. Если их не хватает, цветки могут осыпаться, завязи не сформируются, а плоды вырастут мелкими и безвкусными. Но чем же подкормить томаты в этот ответственный период?
В период цветения важно не переборщить с азотом, иначе кусты начнут активно наращивать зелень, а плодов будет мало, пишет источник. Какой же баланс элементов необходим томатам во время цветения?
Чем подкормить томаты во время цветения: лучшие варианты
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Минеральные удобрения (советы агрономов):
- Монофосфат калия: (10 г на 10 л воды, опрыскивать раз в 7–10 дней). Улучшает завязываемость плодов и усиливает их вкус.
- Комплексное удобрение NPK + микроэлементы (например, "Кемира Люкс"): Подходит для подкормки по листу и под корень.
- Диаммофоска: Содержит мало азота, но много фосфора и калия. Вносите под каждый куст (25 г на 10 л воды).
- Специализированные комплексы: "Фертика Кристалон Томатный" (для теплиц и открытого грунта), органоминеральное удобрение "Синьор Помидор" (содержит гуминовые кислоты и полезные бактерии).
- Стимуляторы плодообразования: "Завязь" (опрыскивать трижды: в фазе бутонов и при формировании кистей), "Томатон", "Цветень", "Бутон" (способствуют образованию завязей и равномерному наливу плодов).
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Органика и народные средства:
- Дрожжевой настой: 100 г живых дрожжей + 1 л тёплой воды. Через 5 часов разведите маточный раствор в 10 л воды и полейте томаты под корень (0,5 л на куст).
- Борная кислота: 10 г на 1 стакан горячей воды, затем разведите в 10 л. Опрыскивание повышает количество завязей и их устойчивость к жаре.
- Йодно-молочный раствор: 1 л молока + 30 капель йода + 1 ст.л. перекиси водорода на 10 л воды. Улучшает завязываемость и защищает от болезней.
- Зольный настой: 300 г золы на 3 л воды, кипятить 30 минут, затем доведите объём до 10 л. Подходит для опрыскивания и полива под корень (0,5 л на куст).
- Травяной настой с крапивой: 3 л крапивы + 300 мл помёта + 10 л воды – настаивать неделю. Разбавляйте 1:10, поливайте по 1 л под куст.
Как лучше подкармливать: по листу или под корень?
Внекорневая подкормка (по листу) имеет свои преимущества: её можно провести быстрее, и питательные вещества лучше усваиваются через листья. Особенно это актуально в жару, когда корневая система работает не так активно. Важно опрыскивать обе стороны листа. Готовьте раствор строго по инструкции и повторяйте подкормку через 7–10 дней.
Подкормку под корень проводите только по влажной земле, избегая попадания раствора на стебли и листья, и строго соблюдайте дозировку.
Ошибки, которые нужно избегать:
- Переизбыток азота: Приведёт к активному росту листвы в ущерб плодоношению.
- Опрыскивание в солнечную погоду: Может вызвать ожоги на листьях.
- Подкормка по сухой почве: Может обжечь корни.
Советы опытных дачников:
- Крупные плоды на первых кистях могут "вытягивать" питание у остальных, поэтому их можно удалять.
- Обязательно проводите пасынкование кустов.
- Если томаты растут в теплице, в жару открывайте её для проветривания, чтобы избежать перегрева и снижения завязываемости плодов.
- Для привлечения пчёл используйте медовый раствор (1 ст.л. мёда на 1 л воды).
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