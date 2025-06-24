Смешиваем кефир с майонезом — и через 15 минут целая гора вкуснятины к чаю готова: домашние уплетают с удовольствием, не остановить

Забудьте о долгих часах у плиты! Теперь приготовить воздушные, пышные и невероятно вкусные пышки на кефире можно всего за полчаса

Этот рецепт – настоящая находка для тех, кто ценит своё время. Он невероятно прост в исполнении, а результат превзойдёт все ваши ожидания. Ваша семья будет в восторге, аромат свежих пышек наполнит дом уютом и теплом. Готовьтесь к тому, что добавки попросят все!