Смешиваем кефир с майонезом — и через 15 минут целая гора вкуснятины к чаю готова: домашние уплетают с удовольствием, не остановить
- 05:50 24 июня
- Дмитрий Перцев
Забудьте о долгих часах у плиты! Теперь приготовить воздушные, пышные и невероятно вкусные пышки на кефире можно всего за полчаса
Этот рецепт – настоящая находка для тех, кто ценит своё время. Он невероятно прост в исполнении, а результат превзойдёт все ваши ожидания. Ваша семья будет в восторге, аромат свежих пышек наполнит дом уютом и теплом. Готовьтесь к тому, что добавки попросят все!
В чём секрет волшебной воздушности?
Секрет этого рецепта – в идеальном сочетании кефира, майонеза и соды. Кефир делает тесто мягким и лёгким, майонез добавляет нежность и пышность, а сода, взаимодействуя с кислой средой кефира, обеспечивает отличный подъём.
Вам понадобится (на 8-10 пышек):
- Кефир (любой жирности) – 1 стакан (200 мл)
- Соль – 1 чайная ложка (без горки)
- Сахар – 1 столовая ложка (без горки)
- Майонез – 3 столовые ложки (любой)
- Мука пшеничная – 350 граммов (количество зависит от качества муки)
- Сода пищевая – 1/2 чайной ложки
Приготовление по шагам:
- Подготовка: Просейте муку – это сделает тесто более воздушным. Подготовьте все ингредиенты заранее, чтобы всё было под рукой.
- Соединяем жидкие компоненты: В большой миске смешайте кефир, соль, сахар и майонез. Хорошо перемешайте венчиком или лопаткой до однородности. Важно, чтобы соль и сахар полностью растворились.
- Замешиваем тесто: Постепенно добавляйте просеянную муку в кефирную смесь, непрерывно помешивая. Когда перемешивать венчиком станет трудно, начинайте вымешивать тесто руками. В конце добавьте соду. Месите тесто, пока оно не станет эластичным и не перестанет липнуть к рукам. Важно не переборщить с мукой – тесто должно оставаться мягким, но держать форму.
- Тесто отдыхает: Накройте миску с тестом пищевой плёнкой и оставьте на 15-20 минут. Это позволит тесту "расслабиться" и стать еще более пышным.
- Формируем пышки: Разделите тесто на 4 равные части. Каждую часть скатайте в шар, затем раскатайте в лепёшку толщиной примерно 0,5-0,7 см.
- Жарим пышки: Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжаривайте пышки с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета. Следите за огнём – слишком сильный огонь может привести к тому, что пышки подгорят снаружи, а внутри не пропекутся.
- Финальный штрих: Выложите готовые пышки на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Подавайте пышки горячими, украсив сахарной пудрой или с любимыми добавками: сметаной, джемом, вареньем, сгущенкой или мёдом.
Советы для идеального результата:
- Используйте свежий кефир – это улучшит вкус и текстуру пышек.
- Не добавляйте слишком много муки.
- Следите за температурой масла – оно должно быть достаточно горячим, но не перегретым.
- Жарьте пышки небольшими порциями, чтобы они равномерно пропекались.
Приятного аппетита! Уверены, этот рецепт станет одним из ваших любимых и будет радовать вас и вашу семью вкусными воздушными пышками снова и снова!
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