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Смешиваем кефир с майонезом — и через 15 минут целая гора вкуснятины к чаю готова: домашние уплетают с удовольствием, не остановить

Смешиваем кефир с майонезом — и через 15 минут целая гора вкуснятины к чаю готова: домашние уплетают с удовольствием, не остановитьСоздано в Шедевруме

Забудьте о долгих часах у плиты! Теперь приготовить воздушные, пышные и невероятно вкусные пышки на кефире можно всего за полчаса

Этот рецепт – настоящая находка для тех, кто ценит своё время. Он невероятно прост в исполнении, а результат превзойдёт все ваши ожидания. Ваша семья будет в восторге, аромат свежих пышек наполнит дом уютом и теплом. Готовьтесь к тому, что добавки попросят все!

В чём секрет волшебной воздушности?

Секрет этого рецепта – в идеальном сочетании кефира, майонеза и соды. Кефир делает тесто мягким и лёгким, майонез добавляет нежность и пышность, а сода, взаимодействуя с кислой средой кефира, обеспечивает отличный подъём.

Вам понадобится (на 8-10 пышек):

  • Кефир (любой жирности) – 1 стакан (200 мл)
  • Соль – 1 чайная ложка (без горки)
  • Сахар – 1 столовая ложка (без горки)
  • Майонез – 3 столовые ложки (любой)
  • Мука пшеничная – 350 граммов (количество зависит от качества муки)
  • Сода пищевая – 1/2 чайной ложки

Приготовление по шагам:

  1. Подготовка: Просейте муку – это сделает тесто более воздушным. Подготовьте все ингредиенты заранее, чтобы всё было под рукой.
  2. Соединяем жидкие компоненты: В большой миске смешайте кефир, соль, сахар и майонез. Хорошо перемешайте венчиком или лопаткой до однородности. Важно, чтобы соль и сахар полностью растворились.
  3. Замешиваем тесто: Постепенно добавляйте просеянную муку в кефирную смесь, непрерывно помешивая. Когда перемешивать венчиком станет трудно, начинайте вымешивать тесто руками. В конце добавьте соду. Месите тесто, пока оно не станет эластичным и не перестанет липнуть к рукам. Важно не переборщить с мукой – тесто должно оставаться мягким, но держать форму.
  4. Тесто отдыхает: Накройте миску с тестом пищевой плёнкой и оставьте на 15-20 минут. Это позволит тесту "расслабиться" и стать еще более пышным.
  5. Формируем пышки: Разделите тесто на 4 равные части. Каждую часть скатайте в шар, затем раскатайте в лепёшку толщиной примерно 0,5-0,7 см.
  6. Жарим пышки: Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжаривайте пышки с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета. Следите за огнём – слишком сильный огонь может привести к тому, что пышки подгорят снаружи, а внутри не пропекутся.
  7. Финальный штрих: Выложите готовые пышки на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Подавайте пышки горячими, украсив сахарной пудрой или с любимыми добавками: сметаной, джемом, вареньем, сгущенкой или мёдом.

Советы для идеального результата:

  • Используйте свежий кефир – это улучшит вкус и текстуру пышек.
  • Не добавляйте слишком много муки.
  • Следите за температурой масла – оно должно быть достаточно горячим, но не перегретым.
  • Жарьте пышки небольшими порциями, чтобы они равномерно пропекались.

Приятного аппетита! Уверены, этот рецепт станет одним из ваших любимых и будет радовать вас и вашу семью вкусными воздушными пышками снова и снова!

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