Кладу зубную пасту в морозилку: такой лайфхак решает надоевшую проблему на кухне

Надоели въедливые запахи рыбы, лука, чеснока и морепродуктов, которые не выветриваются с кухонных досок и ножей даже после тщательного мытья?

Японские гуру домашнего уюта раскрыли неожиданно простое и гениальное решение: замороженная зубная паста! Этот удивительный лайфхак превращает привычный продукт гигиены в мощное оружие в борьбе за свежий воздух на кухне!