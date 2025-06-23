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В квитанции ЖКХ включили еще 1 услугу: заставят платить всех собственников квартир без исключения

В квитанции ЖКХ включили еще 1 услугу: заставят платить всех собственников квартир без исключенияФото из архива "ПроГорода"

Новая строка в коммунальных платежках вызвала немало вопросов: "уборка подъездов и общих территорий". Теперь все собственники квартир в многоквартирных домах обязаны платить за этот "сервис", призванный обеспечить чистоту вокруг нас. Но что, если чистоты как раз и нет?

Зачастую, качество уборки оставляет желать лучшего, и многие жильцы просто не знают, сколько раз в неделю должны мыть их подъезд и какие стандарты должны соблюдаться. А стандарты, между прочим, существуют!

Установленные нормы предписывают ежедневную влажную уборку на первом этаже, в зонах лифтов и мусоропроводов. Лестничные площадки выше должны убираться минимум раз в неделю. Каждый месяц положена генеральная уборка всех лестниц, а раз в год – полная "перезагрузка" с мытьем окон, стен и дверей.

Эти правила фиксируются в договоре между жильцами и управляющей компанией. К сожалению, многие не читают договор, и не знают своих прав. Некоторые же управляющие компании, чтобы сэкономить, просто не выполняют работы в полном объеме.

Что предпринять, если в вашем подъезде постоянно грязно? В первую очередь – изучите договор с управляющей компанией! Сравните прописанные стандарты с реальностью. Не соответствует? У вас есть право требовать от управляющей компании выполнения своих обязательств!

Если график уборки нарушается, а качество оставляет желать лучшего, смело пишите претензию и требуйте пересмотра условий оплаты. Помните, чистота в подъезде – это не только забота уборщицы, но и общая ответственность всех жильцов. Объединившись, мы можем добиться качественной уборки и создать комфортные условия для всех!

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