В квитанции ЖКХ включили еще 1 услугу: заставят платить всех собственников квартир без исключения

Фото из архива "ПроГорода"

Новая строка в коммунальных платежках вызвала немало вопросов: "уборка подъездов и общих территорий". Теперь все собственники квартир в многоквартирных домах обязаны платить за этот "сервис", призванный обеспечить чистоту вокруг нас. Но что, если чистоты как раз и нет? Зачастую, качество уборки оставляет желать лучшего, и многие жильцы просто не знают, сколько раз в неделю должны мыть их подъезд и какие стандарты должны соблюдаться. А стандарты, между прочим, существуют!

Установленные нормы предписывают ежедневную влажную уборку на первом этаже, в зонах лифтов и мусоропроводов. Лестничные площадки выше должны убираться минимум раз в неделю. Каждый месяц положена генеральная уборка всех лестниц, а раз в год – полная "перезагрузка" с мытьем окон, стен и дверей.