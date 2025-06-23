В квитанции ЖКХ включили еще 1 услугу: заставят платить всех собственников квартир без исключения
- 15:17 23 июня
- Служба новостей
Новая строка в коммунальных платежках вызвала немало вопросов: "уборка подъездов и общих территорий". Теперь все собственники квартир в многоквартирных домах обязаны платить за этот "сервис", призванный обеспечить чистоту вокруг нас. Но что, если чистоты как раз и нет?
Зачастую, качество уборки оставляет желать лучшего, и многие жильцы просто не знают, сколько раз в неделю должны мыть их подъезд и какие стандарты должны соблюдаться. А стандарты, между прочим, существуют!
Установленные нормы предписывают ежедневную влажную уборку на первом этаже, в зонах лифтов и мусоропроводов. Лестничные площадки выше должны убираться минимум раз в неделю. Каждый месяц положена генеральная уборка всех лестниц, а раз в год – полная "перезагрузка" с мытьем окон, стен и дверей.
Эти правила фиксируются в договоре между жильцами и управляющей компанией. К сожалению, многие не читают договор, и не знают своих прав. Некоторые же управляющие компании, чтобы сэкономить, просто не выполняют работы в полном объеме.
Что предпринять, если в вашем подъезде постоянно грязно? В первую очередь – изучите договор с управляющей компанией! Сравните прописанные стандарты с реальностью. Не соответствует? У вас есть право требовать от управляющей компании выполнения своих обязательств!
Если график уборки нарушается, а качество оставляет желать лучшего, смело пишите претензию и требуйте пересмотра условий оплаты. Помните, чистота в подъезде – это не только забота уборщицы, но и общая ответственность всех жильцов. Объединившись, мы можем добиться качественной уборки и создать комфортные условия для всех!
Читайте также:
- Начинается лучший период в жизни: Глоба назвала два знака — удача проявится и в финансах, и на личном фронте
- Такого масла смело берите по 3 бутылки: в Роскачестве озвучили лучшие марки подсолнечного масла
- На людей, рожденных в эти даты, с 26 июня хлынет денежная волна: Василиса Володина назвала точные даты
- Засыпаю крупу в бутылку — и муравьи не успевают даже пощады попросить: сами разнесут муравейник "в пыль"
- Больше никаких саженцев в машине: дачникам грозят серьезные штрафы - в ГАИ предупредили