Помидоры зацвели? Срочно нужны удобрения: как подкормить томаты, чтобы получить богатый урожай сочных плодов
- 14:05 23 июня
- Дмитрий Перцев
Заметили первые цветки на томатных кустах? Это сигнал к действию! Начинается важный этап – активный рост и формирование плодов, а значит, растениям необходима подпитка
Без своевременной поддержки не избежать опадения завязей, мелких плодов и проблем со здоровьем, пишет агрономический канал "Садовод-любитель" (16+).
Томаты – культура капризная, особенно в период цветения и плодоношения. Им требуется сбалансированное питание, включающее азот, фосфор и калий. Дефицит любого из этих элементов может привести к негативным последствиям:
- Завязи начнут осыпаться.
- Плоды вырастут сухими и маленькими.
- Растения ослабнут и станут более восприимчивыми к болезням.
Подкормка в этот период – словно заправка топливом перед важным стартом. Она помогает растениям справиться с погодными стрессами, ускоряет рост и значительно улучшает качество будущего урожая.
Грамотная схема подкормок:
1. До начала формирования завязей:
В этот период растения нуждаются в азоте – элементе, необходимом для наращивания зеленой массы. Однако, важно соблюдать меру, так как избыток азота может спровоцировать активный рост листвы в ущерб плодоношению.
Что делать:
- Используйте комплексные удобрения с низким содержанием азота (например, "Здравень для томатов и перцев" или "Фертика Кристалон Томат").
- Вносите удобрения каждые две недели.
- После появления первых плодов азотные подкормки прекращают.
Совет: отдать предпочтение удобрениям с пометкой "для овощных культур" – они уже содержат сбалансированную смесь необходимых элементов.
2. После формирования первых плодов:
Теперь основная потребность – в фосфоре и калии. Именно эти элементы отвечают за вкус, размер и скорость созревания плодов.
Рекомендуемые составы:
- Монокалийфосфат – 1 столовая ложка на 10 литров воды.
- Кальциевая селитра – 1 столовая ложка на 10 литров воды.
Способ применения:
- Полив под корень или опрыскивание по листу.
- Повторяйте процедуру каждые 10-14 дней.
Важно: монокалийфосфат – легкоусвояемое удобрение, но не стоит смешивать его с другими препаратами, чтобы избежать нежелательных химических реакций и образования осадка.
Три золотых правила подкормки томатов:
- Предварительный полив: На сухих корнях концентрированные растворы удобрений могут вызвать ожоги. За день-два до подкормки обильно полейте растения.
- Умеренность: Лучше недокормить, чем перекормить. Особенно это важно для чувствительных сортов.
- Комбинирование методов: Корневой полив обеспечивает длительное питание, а опрыскивание дает быстрый результат.
Почему опадают завязи и как это предотвратить:
Опадение завязей – распространенная проблема, особенно в жаркую погоду или при неправильном уходе. Вот несколько действенных советов:
- Стимуляторы плодообразования: Используйте препараты, стимулирующие завязывание плодов, такие как "Бутон". Обрабатывайте кисти три раза – при формировании первой, второй и третьей цветочной волны.
- Проветривание теплиц: Обеспечьте регулярное проветривание теплицы для снижения риска развития гнилей и улучшения опыления.
- Контроль влажности: Томаты предпочитают умеренную влажность. Не допускайте пересыхания или переувлажнения почвы.
- Пасынкование: Регулярно удаляйте боковые побеги, растущие между стеблем и листьями. Это позволит растению направить все силы на формирование плодов.
Типичные ошибки начинающих:
- Использование азотных удобрений в период плодоношения приводит к чрезмерному росту листвы и снижению урожайности.
- Недостаток калия негативно сказывается на вкусовых качествах плодов, делая их сухими и мелкими.
- Пренебрежение пасынкованием приводит к загущению кустов и снижению урожайности.
Подкормка томатов после цветения – это не просто рекомендация, а жизненная необходимость. Соблюдая эти простые правила, вы сможете вырастить крупные, сочные и вкусные плоды. Главное – помнить о балансе питательных веществ, вовремя реагировать на потребности растений и не допускать серьезных ошибок в уходе.
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