1 флакон из аптеки – и муравьи подхватят тлю и уйдут в закат: слизни лопнут от злости – не средство, а сокровище

Тля на растениях – настоящая беда для любого садовода. Но мало кто знает, что главные виновники её появления – муравьи. Эти трудолюбивые насекомые не просто живут рядом, они активно "пасут" тлю, перемещая её на растения и защищая от хищников. Поэтому, чтобы избавиться от тли, нужно начинать с борьбы с муравьями.

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