Ученые назвали самые полезные пельмени - не свинина, не говядина и в несколько раз полезнее курицы
- 17:00 14 апреля
- Инга Межевикина
Кто устоит перед соблазном отведать тарелку душистых пельмешек после напряженного дня? Они настоящая находка, когда времени на готовку в обрез, однако диетологи неустанно твердят: не все пельмени одинаково хороши.
Давайте разберемся, какие стоит выбирать, а от каких лучше держаться подальше.
Тройка лидеров безопасных вариантов
С растительным мясом
"Вкус не отличить от оригинала!" – заверяет диетолог Алексей Кабанов. Вместо свинины – нут или соя, вместо животного жира – полезные растительные масла. Белок присутствует, холестерин отсутствует. Идеальный выбор для тех, кто заботится о здоровье сосудов.
С индейкой или кроликом
Постное мясо, минимум аллергенов. Отлично подойдут даже детям. Важно внимательно изучать состав: если лука в фарше больше, чем мяса, лучше отказаться от покупки.
С красной рыбой
Лосось или горбуша – кладезь омега-3 жирных кислот. Такие пельмени – словно капсула рыбьего жира, только гораздо вкуснее.
Кого стоит избегать?
"Сочетание говядины, свинины и баранины – серьезный удар по печени", – предостерегает Кабанов. Подобные начинки содержат избыточное количество жиров, а специи часто используются для маскировки низкого качества мяса. После употребления гарантировано ощущение тяжести в желудке.
Неприятный сюрприз от Роскачества
Проведенные проверки выявили наличие кишечной палочки и бактерий в продукции некоторых марок. Как избежать такой "находки"?
Лед на упаковке – признак повторной заморозки
Слипшиеся пельмени – свидетельство того, что они уже размораживались и замораживались повторно.
Состав длиннее трех строк – чем короче, тем натуральнее продукт
Совет: Готовьте на пару! Это позволит сохранить сочность внутри и снизить калорийность. Подавайте со сметаной и зеленью – идеальное сочетание вкуса и пользы. Об этом пишет источник.
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