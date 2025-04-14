Ученые назвали самые полезные пельмени - не свинина, не говядина и в несколько раз полезнее курицы

Давайте разберемся, какие стоит выбирать, а от каких лучше держаться подальше.

Кто устоит перед соблазном отведать тарелку душистых пельмешек после напряженного дня? Они настоящая находка, когда времени на готовку в обрез, однако диетологи неустанно твердят: не все пельмени одинаково хороши.

"Вкус не отличить от оригинала!" – заверяет диетолог Алексей Кабанов. Вместо свинины – нут или соя, вместо животного жира – полезные растительные масла. Белок присутствует, холестерин отсутствует. Идеальный выбор для тех, кто заботится о здоровье сосудов.

С индейкой или кроликом

Постное мясо, минимум аллергенов. Отлично подойдут даже детям. Важно внимательно изучать состав: если лука в фарше больше, чем мяса, лучше отказаться от покупки.

С красной рыбой

Лосось или горбуша – кладезь омега-3 жирных кислот. Такие пельмени – словно капсула рыбьего жира, только гораздо вкуснее.

Кого стоит избегать?

"Сочетание говядины, свинины и баранины – серьезный удар по печени", – предостерегает Кабанов. Подобные начинки содержат избыточное количество жиров, а специи часто используются для маскировки низкого качества мяса. После употребления гарантировано ощущение тяжести в желудке.

Неприятный сюрприз от Роскачества

Проведенные проверки выявили наличие кишечной палочки и бактерий в продукции некоторых марок. Как избежать такой "находки"?

Лед на упаковке – признак повторной заморозки

Слипшиеся пельмени – свидетельство того, что они уже размораживались и замораживались повторно.

Состав длиннее трех строк – чем короче, тем натуральнее продукт

Совет: Готовьте на пару! Это позволит сохранить сочность внутри и снизить калорийность. Подавайте со сметаной и зеленью – идеальное сочетание вкуса и пользы. Об этом пишет источник.

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