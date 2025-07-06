В Сыктывкаре подвели итог реализации экологических школьных проектов
- 12:45 6 июля
- Татьяна Павлова
Инициативы по защите природы выполнены в рамках "Народного бюджета".
В столице Коми реализовывали три экологических проекта, нацеленных на воспитание бережного отношения к окружающей среде у подрастающего поколения.
Как сообщает администрация города, в СОШ №18 прошли мероприятия "Зеленой школы", где учащиеся и их семьи повышали экологическую грамотность. Здесь организовали пункт раздельного сбора мусора и провели серию просветительских акций.
В Республиканском центре экологического образования финишировали "ЭкоДни", в ходе которых школьники участвовали в лесных эстафетах, учились распознавать растения и животных, изготавливали кормушки для птиц. Для проведения занятий было закуплено специальное оборудование.
На базе СОШ №15 состоялся проект "Экомозаика", объединивший 11 школьных команд. Ребята участвовали в интерактивных площадках, посвященных защите природы.
Подобные инициативы помогают формировать экологическую культуру с детства.