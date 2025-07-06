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Коми перенимает опыт племенного животноводства на выставке в Кирове

Коми перенимает опыт племенного животноводства на выставке в КировеФото Минсельхоза Коми

Более 100 голов лучшего скота было представлено для демонстрации достижений Вятки.

Представители Министерства сельского хозяйства Коми и Республиканского государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия по племенной работе посетили XXIV Кировскую областную выставку племенных животных. 

Как сообщает первое ведомство, мероприятие в поселке Захарищевы собрало более 50 хозяйств, представивших свыше 100 голов элитного рогатого скота.

В ходе выставки специалисты из Коми ознакомились с лучшими образцами племенных коров различных пород, включая айрширскую, истобенскую и голштинскую. Особый интерес вызвали представители молочного и мясного направлений, демонстрирующие достижения кировских селекционеров.

В министерстве отметили, что участие в таких мероприятиях позволяет перенимать передовой опыт, укреплять межрегиональные связи и внедрять современные технологии в работу. Это соответствует задачам национального проекта по технологическому обеспечению продовольственной безопасности.

Вот и эта выставка стала площадкой для профессионального общения специалистов, обсуждения тенденций развития животноводства и возможностей сотрудничества между регионами. 
Представители Коми планируют использовать полученные знания для совершенствования племенного дела в республике.

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