Более 80 специалистов Коми освоили бережливое производство на практике

В республике завершился цикл тренингов по бережливому производству в рамках федерального проекта.

Как сообщает Минэкономразвития Коми, обучение прошли более 80 сотрудников "Комитеплоэнерго" и Центра социальной защиты Сыктывкара.

На специальной учебной площадке участники отрабатывали методы оптимизации на примере сборки пультов управления регулятора давления газа. Этот процесс был выбран как типовой для демонстрации, как можно вдвое сократить время производства, устранить лишние действия и повысить прибыльность.

И.о. министра экономического развития региона Ольга Турышева отметила, что «фабрика процессов» помогает не только освоить инструменты бережливости, но и мотивирует применять их в реальной работе.

Проект реализуется по инициативе Президента России и направлен на формирование современной производственной культуры. Эксперты помогают предприятиям эффективнее использовать ресурсы, оптимизировать логистику и загрузку оборудования.