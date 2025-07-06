Компьютеры есть в трех из четырех домов Коми: как менялась цифровизация региона

Согласно данным Комистата за 2024 год, персональные компьютеры имеются в 73% домохозяйств республики.

От громоздких машин 1950-х до современных ПК в почти 80% городских семей.

В городах этот показатель достигает 78%, тогда как в сельской местности компьютеры есть у 60% семей.

Цифровая эволюция в регионе прошла долгий путь. Первые вычислительные машины появились в республике еще в пятидесятых годах прошлого века. Например, в Комистате в 1957, когда в организации заработала громоздкая машиносчетная станция. Она выполняла статистические расчеты и обслуживала крупные предприятия.

Переломным моментом стали 1980-е годы, когда в страну пришли персональные компьютеры. Первой отечественной моделью стал "Агат", выпущенный в 1982. С тех пор технологии совершили огромный скачок - от специализированного оборудования до бытовых устройств, доступных большинству семей.

Сегодня компьютер перестал быть роскошью, превратившись в рабочий инструмент и средство общения.