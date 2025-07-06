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Более тысячи выпускников Коми воспользовались правом пересдать ЕГЭ

Более тысячи выпускников Коми воспользовались правом пересдать ЕГЭФото Минобрнауки Коми

"Президентские дни" позволили улучшить результаты по ключевым предметам.

В республике завершились дополнительные дни сдачи ЕГЭ, введенные по инициативе Владимира Путина. 

Как сообщает Минобрнауки Коми, возможностью улучшить баллы воспользовались 1012 выпускников - почти каждый третий участник основной волны тестирования.  

Руководитель ведомства Наталья Якимова и детский омбудсмен Татьяна Козлова лично посетили пункты проведения экзаменов в Воркуте и Сыктывкаре. Они проверили организацию процесса и пожелали выпускникам успехов. 

"Вы целеустремленные ребята, не боитесь трудностей - пусть ваши старания принесут хорошие результаты", - обратилась министр к участникам.  

Наибольший спрос на пересдачу был зафиксирован по обществознанию (253 человека), русскому языку (180) и профильной математике (179). 

Особое внимание уделялось созданию комфортных условий для юношей и девушек с особыми потребностями здоровья.  

Инициатива "президентских дней" действует второй год подряд и позволяет нынешним выпускникам улучшить свои баллы, правда, с аннулированием предыдущих результатов. В этом сезоне такой возможностью воспользовались 27,6% участников ЕГЭ в регионе.  
 

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